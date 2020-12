Syn Jarosława Gowina daje radę Kindze Dudzie

28-letni Ziemowit Gowin udzielił wywiadu "Gazecie Wyborczej". Powiedział, że rzadko rozmawia z rodzicami, ponieważ z nimi nie mieszka. – Jasne, jak się spotkamy, to czasami rozmawiamy o polityce, ale nikt nikomu nic nie narzuca – dodał.

Syn wicepremiera skrytykował Prawo i Sprawiedliwość za to, że nie zwalczyło nepotyzmu, choć to mocno deklarowało. – Jestem w szoku, że ci ludzie nie mają żadnych zasad. Nie mogę pojąć, jakim cudem niektórzy z nich nie mają wstydu – ocenił.

W wywiadzie pojawił też wątek Kingi Dudy. Córka prezydenta została jego doradcą społecznym. Ostatnio zabrała głos w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Co doradzałby jej Ziemowit Gowin?

– Żeby się zastanowiła, czy to, co robi, jest zgodne z jej przekonaniami i czy słuszne według niej samej. Jeżeli tak, to ma pełne prawo, ale jeśli robi to ze względu na presję rodziny, to zachęcałbym do życia według własnych zasad – powiedział 28-latek.

Gowin odrzucił możliwość pracy w jakiekolwiek spółce Skarbu Państwa, stwierdzając, że one w ogóle powinny przestać istnieć. Zadeklarował również, że wbrew opiniom, które pojawiają się w internecie, nie jest zwolennikiem Konfederacji.

