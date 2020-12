Orlen kupił Polska Press. "Koncern niemiecki, to dobrze, jak właściciel polski, to źle?"

– Orlen jest teraz firmą wielobranżową – wchłonął Energę, jest koncentracja z PGNiG, sieć Ruch, teraz koncern medialny. Tworzą korporację, która działa na wielu polach, wzajemnie się uzupełnia. To bez wątpliwości dobra decyzja dla samej grupy Orlen, ponieważ będą mogli działać na większych polach, jeśli chodzi o sprzedaż. Tak to należy rozpatrywać – mówił rzecznik rządu.

– Chodzi o to, by pokazać absurd, który w tym momencie pokazuje część osób. Jeśli to jest koncern niemiecki, to dobrze, jak właściciel polski, to źle? Na to trzeba patrzeć w inny sposób, w sposób biznesowy. Cieszmy się, że polskie firmy mogą się rozwijać. Chciałbym, żeby więcej polskich firm podejmowało takie decyzje – dodawał, zaznaczając, że "nie widzi ryzyka", że powtórzy się scenariusz mediów publicznych.

– Najlepiej będzie to oceniać, jak firma będzie już działała pod nowym właścicielem. Ja się cieszę, że polska duża firma rozwija się na wielu polach. To ogromna szansa dla Polski na zwiększenie niezależności energetycznej - podsumował Müller.

Czytaj także:

Mazurek ostro do Fogla: Za te 8 tys., które pan dostaje, nie opowiadałbym takich bzdurCzytaj także:

Zdejmiemy maseczki po szczepieniu? Dworczyk odpowiadaCzytaj także:

W Warszawie Boże Narodzenie bez Boga. Internauci oburzeni grafikami, rzecznik ratusza tłumaczy