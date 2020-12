"To cios dla naszych relacji". Witek odpowiada na uchwałę Izby Niższej holenderskiego parlamentu

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wystosowała list do przewodniczącej Izby Reprezentantów Królestwa Niderlandów. Tamtejsza Izba Niższa Parlamentu przegłosowała wniosek wzywający rząd do złożenia skargi przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do treści pisma dotarł portal wPolityce.pl.

Izba niższa holenderskiego parlamentu przyjęła 1 grudnia uchwałę, w której wzywa rząd do podjęcia kroków w celu postawienia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE wobec niewykonania wyroku TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W związku z tymi informacjami marszałek Sejmu Elżbieta Witek wystosowała list do przewodniczącej Izby Reprezentantów Królestwa Niderlandów. Z jego treści, którą ujawnił portal wPolityce.pl, wynika, ze Witek wyraziła "zdumienie" i "rozczarowanie" przyjęciem tej skargi, a także zaznaczyła, że o poważny cios dla relacji dwustronnych między naszymi państwami. "Granicą wykonywania suwerenności przez jedno państwo jest poszanowanie suwerenności innych państw" – napisała Elżbieta Witek. "Na straży przestrzegania praworządności w Polsce stoi demokratycznie wybrany Parlament, pochodzący z jego wyboru Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i inne organy konstytucyjne, w tym przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny. Poddawanie w wątpliwość działania polskich organów państwowych jest kwestionowaniem woli polskich wyborców. Działania Parlamentu i koalicji partii, które mają w nim większość głosów, są emanacją woli obywateli RP wyrażonej dwukrotnie, w wolnych wyborach w roku 2015 i 2019. Dlatego jest rzeczą niezrozumiałą, że demokratycznie wybrany Parlament kwestionuje legitymację demokratycznie wybranego Parlamentu i organów państwowych innego państwa. Jest to tym bardziej zdumiewające, że oba nasze kraje są "przecież członkami Unii Europejskiej" – czytamy w liście. Upomniała przy tym Królestwo Niderlandów ws. "braku poszanowania praw człowieka i odpowiedniej opieki organów państwa nad pracownikami tymczasowymi, w tym pracownikami z Polski". "Tym bardziej nasze zdumienie budzi fakt, że w sytuacji, w której pracownicy tymczasowi z Polski nie mogą od lat liczyć na odpowiednie poszanowanie ich praw, Izba Niższa Królestwa Niderlandów czuje się władna oceniać, że to w Polsce istnieje zagrożenie dla praworządności" - zaznacza Witek. Jak dodaje marszałek Sejmu, "Polska będzie bronić swoich racji w postępowaniach przed Trybunałem. Oczekujemy, że rozstrzygnięcia w tych sprawach będą zgodne z postanowieniami traktatów oraz będą uwzględniać siłę argumentów, nie zaś liczbę zaangażowanych stron". Czytaj także:

