Wielki program socjalny zostanie ograniczony? Morawiecki: Uderzenie w polskie rodziny

Komisja Europejska zaakceptowała polski plan budżetowy dotyczący wychodzenia z procedury nadmiernego deficytu. KE zgodziła się, by rok wyborczy był potraktowany szczególnie delikatnie, a w kolejnych latach rząd m.in. zamrozi 800 plus oraz podniesie VAT na żywność. Sprawę komentuje były premier Mateusz Morawiecki.

"Obecny rząd, pod pretekstem spełnienia wymogów Komisji Europejskiej dotyczących wyjścia z procedury nadmiernego deficytu, przygotowuje radykalne cięcia w sztandarowych programach społecznych, które przez ostatnie lata wspierały miliony Polaków" – napisał Mateusz Morawiecki na portalu X.

W jego opinii rząd szykuje zamrożenie, albo ograniczenie programu 800 plus, jak również planuje podniesienie stawki VAT na podstawowe produkty.

"Koszmarny Plan Tuska"

"Co więcej, koszmarny »Plan Tuska« zakłada również wycofanie wsparcia państwa w związku z rosnącymi cenami energii! Te założenia to cios wymierzony wprost w miliony polskich rodzin!" – przekonuje były premier. Morawiecki przekonuje, że plan obecnego rządu "to niszczenie fundamentów polskiego państwa".

"Ograniczenie finansowania programu 800+ uderzy w rodziny z dziećmi. Podwyższenie VAT na artykuły spożywcze sprawi, że podstawowe produkty staną się jeszcze droższe. Zamrożenie finansowania programów wsparcia dla seniorów odbierze bezpieczeństwo milionom starszych Polaków" – przekonuje Morawiecki.

Morawiecki: Nawrocki zatrzyma ten koszmarny scenariusz

Polityk kończy swój wpis apelem o poparcie Karola Nawrockiego w najbliższych wyborach. Morawiecki przekonuje, że będzie potrafił on przeciwstawić się polityce rządu i obroni takie programy jak 800 plus.

"»Plan Tuska« nie tylko zatrzyma Polskę w rozwoju, ale cofnie nas o dekady. Nie możemy do tego dopuścić. Polacy zasługują na lepsze jutro – na silne państwo, które ich wspiera, a nie zostawia samym sobie. Stańmy razem w obronie naszych praw i przyszłości!" – napisał były premier w mediach społecznościowych.

"Właśnie dlatego przyszłoroczne wybory prezydenckie są tak ważne! Potrzebujemy głowy państwa, która stanie w obronie Polaków i ich praw" – dodaje Morawiecki.

