Kuczyński: Nie chcę rządów PiS, ale rządów takiej "tolerancji" także

Rozmowa Beaty Lubeckiej z Michałem "Margot" Szutowiczem została nominowana w konkursie Grand Press w kategorii "Wywiad". Po decyzji tej na dziennikarkę wylała się fala krytyki. Środowiska lewicowe zarzuciły jej homo- i transfobię tylko dlatego, że zwracała się do Szutowicza jak do mężczyzny.

W związku z tymi głosami organizator podjął decyzję, że nie przyzna w tym roku wyróżnienia w tej kategorii.

Do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych były minister przekształceń własnościowych Waldemar Kuczyński. "Lincz ze strony środowiska mającego się za światłe i postępowe, wobec red. Lubeckiej powinien być dla tych ludzi, z których wielu szanuję, powodem do refleksji, jak pojmują tolerancję" – napisał na Twitterze. Jak przyznał, on też tego "pojmowania" doświadczył. "Nie chcę rządów PiS, ale rządów takiej 'tolerancji' także" – podkreślił Kuczyński.

