Nieoficjalnie: Orban z wizytą w Warszawie. W planach rozmowy z Morawieckim i Kaczyńskim

Kowalski: Unia Europejska nie jest Świętym Mikołajem

Te argumenty to odpowiedź na to, że nie ma naszej zgody na podwójne standardy. Nie ma zgody na to, że Holandia będzie w sposób nieuprawniony pouczać inne kraje, w tym Polskę. To Królestwo Niderlandów jest najbardziej jaskrawym przykładem...