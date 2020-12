Wiadomo, po co Lempart poleciała do Brukseli. Ma spotkać się z Tuskiem

W czwartek liderka Strajku Kobiet poinformowała na Twitterze, że udaje się do Brukseli.

"W drodze do Brukseli. Zapnijcie pasy" – napisała na Twitterze Marta Lempart, publikując swoje zdjęcie z samolotu. Nie wyjaśniła jednak, po co udaje się do Belgii.

Sprawę podróży liderki ulicznych protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego wyjaśnił były premier Polski. Donald Tusk zamieścił na Twitterze wpis, z którego wynika, że w czwartek w stolicy Belgii odbędzie jego spotkanie z liderką OSK.

"Dziś w Brukseli ważna i ciekawa rozmowa z Martą Lempart. Jak burzyć mury i budować mosty" – napisał były premier.

Również w czwartek w Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt przywódców państw Unii Europejskiej. Liderzy 27 państw Wspólnoty będą dyskutować na temat umowy brexitowej oraz przyszłego unijnego budżetu i weta, jakie zgłosiły do niego Polska i Węgry.

