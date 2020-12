Edyta Górniak wciąż zaskakuje. "Jeśli ktoś woli rozmawiać z aniołami, to niech rozmawia z aniołami"

Na początku listopada w mediach pojawiła się informacja, że piosenkarka Edyta Górniak powiedziała, że epidemii nie ma, a w szpitalach nie leżą chorzy na COVID-19, ale statyści. Po tej wypowiedzi Górniak tłumaczyła się w mediach społecznościowych, że jej słowa zostały zmanipulowane. Artystka zapowiadała też, że rezygnuje z aktywności w sieci.

W ubiegłym tygodniu Górniak poinformował jednak swoich fanów, że nie zdawała sobie sprawy jak ważny jest jej głos i zamierza nadal udzielać się w mediach społecznościowych.

Uśmiercana woda i rozmowy z aniołami

W swojej nowe relacji live w serwisie Instagram, gwiazda doradza fanom jak oczyścić organizm i zadbać o siebie przed świętami.

– Chciałam was nakłonić do odwagi oczyszczenia swojego życia, swojej głosy, swojej aury. Zbliża się koniec roku i cały ten rok jest rokiem oczyszczenia. (...) To być może ostatni moment na to, żeby móc głęboko w sobie postawić, zamarzyć, zaplanować nową przestrzeń życia. Trzeba się najpierw oczyścić z kilku rzeczy. Podam podstawowe wartości, które warto by było zrobić dla oczyszczenia samego siebie – tłumaczy Górniak na Instagramie.

Dalej piosenkarka proponuje swoim fanom m.in. radykalną dietę i zachęca do picia wody, jednak – jak tłumaczy Górniak – nie każdej.

– Niezależnie od swoich nawyków żywieniowych, fajnie by było oczyścić organizm tzn. naprawdę nie jeść mięsa, także rybiego. Jeść kasze, owoce, warzywa i w ogóle jeść mniej. Za to spożywać więcej płynów, szczególnie wody. Nie każdej. Poczytacie w Internecie, która woda ma najlepsze źródło. Żadna tak naprawdę, jeśli nie można się napić wody ze strumienia, z górskich potoków, to ona już nie ma tej flory bakteryjnej, która jest cenna. Ta butelkowana woda musi być uśmiercona w dużym stopniu, bo po prostu by gniła – przekonuje artystka.

Górniak zachęca także do odpoczynku i słuchania swojego organizmu, a także... do rozmów z aniołami.

– Pozwólcie przyrodzie pomóc sobie, ona jest tu dużo dłużej niż my, więc wie, co jest potrzebne każdemu z nas. Wystarczy się temu poddać, poprosić o wsparcie siły niebieskie, jeśli rozmawiacie gdzieś w sercu ze swoimi przodkami, dziadkami, bliskimi osobami, to rozmawiajcie z nimi. Jeśli wolicie się modlić do źródła, to pozostawiam to wasze decyzji. Jeśli ktoś woli rozmawiać z aniołami, to niech rozmawia z aniołami – tłumaczy.