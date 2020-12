Ksiądz narysował sobie błyskawicę na czole. "To nie ma nic wspólnego ze Strajkami Kobiet"

Ks. Radosław Rakowski, duszpasterz akademicki, kilkakrotnie zabierał głos w kontrowersyjnych sprawach – związanych m.in. z mniejszością LGBT.

Modernistyczna "ewangelizacja"?

Kilka dni temu duchowny opublikował zdjęcie z narysowaną na czole błyskawicą, podobną do tej wykorzystywanej przez feministki ze Strajku Kobiet, jako symbol swojego ruchu.

"Poznański duszpasterz akademicki ks. Radek Rakowski miewał już ciekawe wypowiedzi publiczne dot. in vitro czy LGBT. Teraz postanowił zabłysnąć błyskawicą – napisał jeden z internautów, zwracając się z pytaniem do Archidiecezja Poznańska czy "wszystko ok?".

Sprawę skomentował też ks. Daniel Wachowiak, proboszcz parafii w Piłce.

Zobaczyłem właśnie zdjęcie księdza, który namalował sobie pioruna na czole. Modernistyczna "ewangelizacja" przypodobywania się tym, którym nie podoba się niewykrzywiona w przekazie Ewangelia – napisał duchowny.

"To nie ma nic wspólnego ze Strajkami Kobiet"

Ks. Radosław Rakowski komentując sytuację, stwierdził jednak w rozmowie z serwisem Wirtualna Polska, że błyskawica nie miała związku z protestami środowisk proaborcyjnych.

– Wczoraj (czwartek - red.) graliśmy w planszówki ze studentami i zrobili mi, jak Harry'emu Potterowi, znaczek, bo graliśmy w zgadywanki – tłumaczy duchowny. – To nie ma nic wspólnego ze Strajkami Kobiet – zapewnił jednocześnie ksiądz.

W rozmowie z serwisem duchowny podkreślił także, że jako ksiądz katolicki jest przeciwko aborcji. – Całkowicie jestem za życiem, ale w państwie nie mogę nikomu zabronić wyrażać własnych poglądów. Jestem za budowaniem jedności – tłumaczył ks. Rakowski.

Czytaj także:

Ważne słowa Waszczykowskiego. "Jeśli ten gość jest niezadowolony z porozumienia..."