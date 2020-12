"Gen. Jaruzelski zmierzał od dyktatury do demokracji". Zaskakujące słowa posłanki Lewicy

– Przede wszystkim dzisiaj, jak w każdą rocznicę stanu wojennego, musimy pamiętać o ofiarach stanu wojennego. To był nie tylko zamach na polska wolność, ale po prostu wyprowadzenie wojska polskiego przeciwko Polakom – stwierdził Krzysztof Szczerski

Zdaniem Katarzyny Lubnauer, tamte czasy wymagają rozliczenia, ale powinny to być konsekwencje indywidualne a nie zbiorowe, jak w przypadku emerytur dla służb mundurowych.

– Przypomnę, że w III RP m.in. był rząd Jana Olszewskiego, Jarosława Kaczyńskiego, było bardzo wiele rządów. (…) Rządziło wiele ekip, które miały możliwość rozliczania. (….) Nie mam żadnych wątpliwości co do jednego – oczywiście winni powinni być rozliczeni, natomiast nie można stosować odpowiedzialności grupowej, tak jak np. w przypadku emerytur służb mundurowych – powiedziała.

"Jaruzelski, zmierzał od dyktatury do demokracji"

Wszystkich zaskoczyły jednak słowa posłanki Lewicy Anny Marii-Żukowskiej, która oceniła, że gen. Jaruzelski szedł lepszą drogą niż obecny rząd.

– Według IPN-u śmiertelnych ofiar stanu wojennego jest 56 osób. (…) Każde zgaszone przedwcześnie życie to wielka tragedia. Historia przyznała racje ówczesnej opozycji. Współczesna lewica również stoi na tym stanowisku – mówiła. – Można powiedzieć, że ówcześni przywódcy, gen. Jaruzelski, zmierzał od dyktatury do demokracji patrząc historycznie, natomiast mam wrażenie, że to co się dzieje w tej chwili, zmierza w odwrotnym kierunku i to jest ta różnica – dodała.

