Polak prezesem globalnego koncernu. Po raz pierwszy w historii

Dotychczas Olczak zajmował stanowisko funkcję Prezesa ds. Operacyjnych (COO). Teraz przejmie stery jednego z największych koncernów tytoniowych na świecie.

Philips Morris International działa obecnie na ponad 180 rynkach i zatrudnia ok. 88 000 osób. Firma wyznacza też nowe kierunki na rynku wyrobów tytoniowych. Jako pierwsza firma z tej branży publicznie zobowiązała się do wyeliminowania dymu papierosowego i zastąpienia papierosów produktami bezdymnymi. W tym celu zainwestowała już ponad 7 miliardów dolarów w badania naukowe i rozwój technologii będących lepszą alternatywą do papierosów.

– Bardzo się cieszę, że nowym CEO będzie Jacek. Współpracuję z nim od dekad i doskonale wiem, że jego podejście do firmy, pracowników, a także jego nastawienie na osiąganie wyników oraz dogłębna znajomość naszych produktów, wartości i inwestorów, czynią go idealnym liderem, który jest gwarantem dalszego rozwoju naszego biznesu – powiedział mediom André Calantzopoulos, ustępujący CEO Philip Morris International.

– Jestem zaszczycony możliwością kierowania Philip Morris International. Współpracując z André nad transformacją PMI stworzyliśmy warunki, które pozwolą nam dalej realizować wizję świata bez dymu papierosowego, a nawet wykraczać poza nią. Jestem gotów do dalszej współpracy zarówno z André w jego nowej roli, jak i z całym zespołem PMI, w celu zbudowania przyszłości wolnej od dymu papierosowego. To stwarza nam ogromną szansę biznesową oraz przynosi korzyść naszym konsumentom, akcjonariuszom i społeczeństwu – powiedział z kolei nowy prezes koncernu Jacek Olczak.

Jacek Olczak pochodzi z Łodzi, z wykształcenia jest magistrem ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował na stanowiskach finansowych i kierowniczych w całej Europie. Karierę w Philip Morris zaczynał jako menedżer w Dziale Finansów w polskim oddziale firmy w 1993 roku. W kolejnych latach awansował w strukturach firmy na stanowiska kierownicze. Pełnił m.in. funkcję Dyrektora Zarządzającego rynkami PMI w Polsce oraz w Niemczech i Austrii, by następnie awansować na stanowisko Prezydenta PMI na region Unii Europejskiej. W 2012 roku objął stanowisko Prezesa ds. Finansowych (CFO) PMI, które pełnił do grudnia 2018 roku. Obecnie jest Prezesem ds. Operacyjnych (COO) PMI, odpowiedzialnym za wdrażanie globalnej strategii PMI oraz za realizację planów komercyjnych w obszarze produktów o potencjale obniżonego ryzyka oraz wyrobów tradycyjnych. W maju 2021 roku będzie nowym Prezesem PMI, obejmując fotel CEO z rąk ustępującego André Calantzopoulosa, bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy firmy.

