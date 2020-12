Która wersja lepsza

NA PRÓŻNO | Sylwia Peretti (spokojnie, cierpliwości, my też nie wiedzieliśmy, kto to) to uczestniczka kontrowersyjnego show „Królowe życia”, emitowanego przez telewizję TTV.

Plotkarskie media odkryły jednak, że ta sama Sylwia prowadziła kiedyś z mężem knajpę i wzięła udział w „Kuchennych rewolucjach” Magdy Gessler. Było to dziewięć lat temu i Sylwia wyglądała jak zupełnie inna osoba. To znaczy wyglądała zwyczajnie, a teraz wygląda i czuje się jak gwiazda! Zmieniła fryzurę, styl ubierania, rozmiar stanika i nawet chyba rysy twarzy. I teraz ta oto Sylwia na Instagramie radzi swoim fankom (ponoć je ma!), by zawsze były sobą i akceptowały siebie takimi, jakimi są. „ Nie chodzi o to, byś nagle zmieniła się w perfekcyjną wersję siebie, ale byś zaprzyjaźniła się z tą wersją siebie, którą już jesteś” – pisze Sylwia, zamieszczając piękne zdjęcie. Ciekawe, którą wersją siebie ona sama teraz jest. I czy na pewno ostatnią?