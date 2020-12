Müller: Kilkaset tysięcy szczepień na Covid-19 w tygodniu

– W pierwszej fazie, fazie zero, szczepieniom będą podlegały osoby zatrudnione w służbie zdrowia. Następnie takimi grupami, które są w pierwszej fazie są m.in. seniorzy, również nauczyciele i służby mundurowe. Spodziewamy się, że możliwość rejestracji na szczepienie przez pozostałe osoby będzie możliwa etapami od drugiej połowy stycznia – podkreślił rzecznik rządu w "Radiu Gdańsk" odnosząc się do Narodowego Programu Szczepień przyjętego we wtorek przez rząd.

Dodał, że wprowadzony będzie Fundusz Kompensacyjny dla osób, u których wystąpią niekorzystne odczyny poszczepienne.

– Wzorujemy się na innych krajach europejskich, które wprowadzają taki fundusz po to, aby rozwiać wątpliwości i obawy. Część osób ma takie obawy, w związku z tym my chcemy taki fundusz powołać, który przypadku, gdy być może pojawi się negatywne działanie szczepionki będzie ten fundusz odpowiadał wobec tych osób – mówił Müller.

Jak zaznaczył, w tej chwili jest to przygotowywane, pracują nad tym naukowcy i prawnicy. – To też jest wyraźny sygnał, że państwo bierze odpowiedzialność za ten obszar funkcjonowania. Bierze odpowiedzialność, ponieważ rząd uważa, działaniem, które dziś jest niezbędne jest jak najszybsze wyeliminowanie choroby, ponieważ ona w tej chwili zabija setki osób dziennie, tysiące dziennie chorują. I do tego mamy bardzo negatywne skutki gospodarcze – dodał Müller.

Rzecznik rządy pytany, jakie obostrzenia są możliwe po 27 grudnia podkreślił, że ta decyzja zostanie przedstawiona jeszcze w tym tygodniu.

– Dzisiaj rozpoczyna spotkanie zespół, który będzie rekomendował ostateczny kształt obostrzeń na czas poświąteczny. Trzecia fala (pandemii koronawirusa) jest ogromnym zagrożeniem. My już niestety też to widzimy, jeśli chodzi o mobilność obywateli tzn., że mobilność obywateli wzrosła o kilka punktów procentowych. Dużo w stosunku do tego momentu, w którym np. wchodziliśmy do czerwonej strefy – zaznaczył.

– W związku z tym mobilność społeczna powoduje siłą rzeczy zwiększenie możliwości zachorowań. Trend spadkowy, który obserwowaliśmy od kilkunastu dni niestety wyhamował i grozi nam trzecia fala. I w związku z tym trzeba też podjąć odpowiednie działania – podkreślił Müller.

Jak dodał, chodzi o to, aby "wykluczyć tego typu działania, które już teraz mają charakter nadużywania aktualnych przepisów". – I to jest brane pod uwagę. Szczegóły zostaną przedstawione najprawdopodobniej jutro lub pojutrze – poinformował.

Müller podkreślił też, że budżet państwa na 2021 r. jest bezpieczny. – Dlatego, że przez kilka lat zmienialiśmy sposób funkcjonowania budżetu w taki mechanizm, który zmniejszał zadłużenie państwa w stosunku do PKB. W tej chwili mamy bezpieczną poduszkę finansową. Oznacza to wysoki deficyt, bo czasy są takie, w których deficyt jest konieczny do zwiększenia po to, żeby ratować gospodarkę i miejsca pracy. Ale to jest deficyt, patrząc na stan zadłużenia państwa, bezpieczny – ocenił.

