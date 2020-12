Waszczykowski drwi z nominacji w MSZ. "A ja głupi szukałem ekspertów"

Prezydent: To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń całego okresu rządów komunistycznych w Polsce...

To był, można powiedzieć śmiało, koniec jakichkolwiek złudzeń co do tego kim jest komunistyczna władza i kto ją reprezentuje – podkreślał dziś Andrzej Duda podczas uroczystości upamiętniających 50. rocznicę tragicznych wydarzeń Grudnia '70.