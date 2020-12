Zakaz poruszania się przed świętami? Jasne stanowisko ministra

– Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy narodową kwarantannę – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Noc sylwestrowa to szczególny dzień w roku. Każdy z nas chce go spędzić w gronie przyjaciół i rodziny. W obecnej sytuacji jednak wszelkiego typu imprezy i zgromadzenia stwarzają niezwykle groźne warunki do dalszej transmisji koronawirusa. A co za tym idzie, są bardzo niebezpieczne dla nas i naszych bliskich. Dlatego zostań w domu i nie organizuj imprez i spotkań towarzyskich poza gronem domowników. Podobnie jak inne liczne kraje europejskie, również Polska wprowadza ograniczenia w tym dniu. Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

Co z Bożym Narodzeniem?

– Nie ma planu wprowadzenia zakazu przemieszczania się przed świętami Bożego Narodzenia – zapewnił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Na tę chwilę nie był taki scenariusz dyskutowany, nie ma takich planów – zadeklarował Niedzielski.

Wskazywał, że od końca października rząd stara się być przewidywalny i z wyprzedzeniem ogłaszać kolejne regulacje dotyczące ograniczeń związanych z epidemią COVID-19.

– Chcemy być fair play i z założenia trzymać się tych ustaleń, które w regulacjach przedstawiamy – pokdreślił minister zdrowia.

