"To alarm". Mocne słowa prof. Horbana

Prof. Andrzej Horban podkreślił, że nowe obostrzenia wynikają z tego, że "w gruncie rzeczy walczymy o życie ludzkie".

– To, że spada liczba nowo zdiagnozowanych, to bardzo pocieszające, ale nie spada liczba osób, które umierają; ta liczba utrzymuje się na tym samym poziomie, a co gorsza obserwujemy również wzrost osób umierających nie z powodu rozpoznanego COVID19, ale z powodu innych chorób, być może dlatego, że ci ludzie nie trafiają do szpitala w odpowiednim czasie – mówił ekspert.

Podkreślił, że "wzrost zgonów mniej więcej o 100 proc. jest sygnałem alarmującym": – Nie powinniśmy dopuszczać, by obecna liczba zgonów się utrzymywała, a nie daj Boże, by jeszcze wzrosła.

– Gdybyśmy kontynuowali radosną twórczość wypoczynkową, to obawiam się, że słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na temat niewytrzymania systemu ochrony zdrowia ziściłyby się. Ponieważ już to właściwie prawie miało miejsce kilka tygodni temu, szczęśliwie, żeśmy to wytrzymali, liczba spadła, ale szykowałaby się nam powtórka tego samego – stwierdził Horban.

Czytaj także:

Zakaz poruszania się przed świętami? Jasne stanowisko ministraCzytaj także:

"Sylwester odwołany!", "Sytuacja musi być bardzo poważna". Fala komentarzy ws. kwarantanny narodowej