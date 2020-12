"Przez 15 lat tydzień w tydzień robiłem wywiady...". Robert Mazurek informuje o ważnej decyzji

O zakończeniu współpracy z "DGP", gdzie co tydzień ukazywały się przeprowadzane przez niego wywiady, Mazurek poinformował w piątek po południu.

„Przez 15 lat tydzień w tydzień robiłem wywiady prasowe (Dziennik, Rzeczpospolita, DGP, Przekroju nie wspominając), w sumie jakieś tysiąc sztuk. Z końcem roku przestaną się one ukazywać. Może jednak znudzi mnie się bezczynność i wrócę?” – napisał dziennikarz.

„Na razie jednak dziękuję wszystkim, od Roberta Krasowskiego, który mnie do ich robienia zmusił, po wszystkich szefów i redaktorów. Najgoręcej dziękuję jednak PT Czytelnikom. Na pewno się jeszcze spotkamy” – pisze dalej Mazurek na Twitterze i dodaje: „Nie wybieram się bowiem umierać. Można mnie codziennie słuchać w RMF, co sobotę w radiowej »Dwójce« i co tydzień czytać felietony w »Plusie Minusie«. Pomysłów na nowe rzeczy też mnie nie brak”.

W kolejnym wpisie dziennikarze podkreśla, że współpracę z „DGP” kończy w dobrej atmosferze.

„Dodaję, bo mogło nie wybrzmieć: Jeśli wrócę, to do DGP, z którym współpracuje mnie się dobrze, o ile będą mnie tam jeszcze chcieli. Dlatego dziękuję za otrzymane już propozycje współpracy, ale nie po to odpoczywam, by iść gdzie indziej” – czytamy.