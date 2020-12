Budka o Kaczyńskim: Narodowy socjalista

"Prawą flankę utrzymujemy i jesteśmy na niej mocni. Nie pójdziemy na lewo. Platforma Obywatelska poszła bardzo ostro w lewo, w stronę lewackiego ekstremizmu, co nas trochę zaskakuje" – powiedział wicepremier prezes PiS w rozmowie z "Rzeczpospolitą", której pełna wersja ma się ukazać w niedzielę wieczorem.

Wicepremier zastanawiał się także, czy tworzy się nowy układ opozycji: "Pytanie, czy jest prawdą, że to układ z Hołownią, że oni mają wypchnąć lewicę, a Hołownia ma zająć miejsce na centrum. Wszystko to jest nowym-starym pomysłem, by nas pozbawić władzy".

Słowa o "lewackości" bardzo nie spodobały się Borysowi Budce. Szef PO zamieścił na Twitterze krótki wpis, w którym określił Jarosława Kaczyńskiego mianem "narodowego socjalisty".

