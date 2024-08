Grabiec uderza w Stanowskiego: Obrona przekrętów PiS

W pierwszej połowie 2023 roku rząd PiS powołał program "Narodowa Rezerwa Amunicyjna", a jego elementem była budowa fabryki amunicji. To na tym tle doszło do scysji pomiędzy premierem Tuskiem a byłym szefem rządu Morawieckim.

Grabiec uderza w Stanowskiego

Chodzi o tekst Jacka Harłukowicza "Śledztwo Onetu. Polska Amunicja bez kontroli rządu. W grze 14 mld zł" opublikowany na tym portalu w poniedziałek.

Do sprawy odniósł się szef Kanału Zero, który stwierdził, że zarzuty są absurdalne. – To naprawdę niepojęte, że Polska inwestuje w fabrykę amunicji, a potem chce, żeby z tej fabryki korzystać. Może powinna zainwestować w fabrykę amunicji i nie korzystać? Może powinna korzystać od Niemców? Może od kogoś innego? Ze wszystkich głupich artykułów, jakie odbiły się dużym echem ostatnio, ten jest najgłupszy. Teraz lata kwota 14 mld zł. Nie wiadomo kto komu, co i za co, ale 14 mld. Ależ się nachapali. Aż mi serce pęka, że musze popsuć tę historię – mówi Stanowski w zapowiedzi odcinka.

Jego słowa skomentował już szef KPRM Jan Grabiec, który nie ma wątpliwości – Stanowski działa w interesie PiS. "Front obrony przekrętów polityków PiSu działa na pełnych obrotach" – napisał polityk Platformy Obywatelskiej.

Spór o fabrykę amunicji

Realizacją przedsięwzięcia miała podjąć się spółka Polska Amunicja tworzona przez Agencję Rozwoju Przemysłu, a także trzy prywatne podmioty zdaniem autora publikacji bez odpowiedniego doświadczenia w tym zakresie. Na tydzień przed swoją dymisją Morawiecki podpisał tajną uchwałę nakazującą zakup od niej pocisków wartych 12 mld zł.

Obecne kierownictwo MON kwestionuje te decyzje, postulując wstrzymanie programu i powiadomienie prokuratury. "16 lipca br. wicepremier – minister obrony narodowej Władysław Kosiniak- Kamysz poinformował Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji programu »Narodowa Rezerwa Amunicyjna«" — przekazało Onetowi Ministerstwo Obrony Narodowej.

