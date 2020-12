Prof. Horban: Można przeżyć miesiąc bez jazdy na nartach

Pierwsze szczepienia mają się odbywać w szpitalach i poradniach z punktami szczepień. – Taka opcja istnieje, pozostaje kwestia dostarczenia szczepionki i rozpoczęcia dystrybucji. To będzie o tyle ułatwione, że pierwsze szczepienia będą prowadzone w placówkach opieki zdrowotnej, głównie w szpitalach i poradniach, które do tej pory mają działające punkty szczepień, w związku z tym infrastruktura jest gotowa i czeka na przyjęcie szczepionki – powiedział Horban.

– Mamy jeszcze tydzień na utworzenie list chętnych, ponieważ pierwszą grupą zaszczepionych będą pracownicy ochrony zdrowia –powiedział doradca premiera. Wyraził nadzieję, że lekarze i pielęgniarki zaszczepią się na koronawirusa: – Większość pracowników ochrony zdrowia zetknęła się z chorymi i jest rzeczą zrozumiałą dla każdego, kto ma podstawowe wykształcenie medyczne, że jedyną drogą skutecznego zapobieżenia zachorowaniu jest szczepienie..

– Wszyscy powinni zachęcać do szczepień: od kościoła do straży pożarnej. Jeżeli ludzie nie zrozumieją, że drogą do wyjścia z pandemii jest szczepionka, to można machnąć ręką na wszystkie obostrzenia – ocenia doradca premiera.

Zapytany o to, czy brane jest pod uwagę zamknięcie przedszkoli i żłobków, powiedział, że taka decyzja nie jest brana pod uwagę. –Na razie nie. Nie ma żadnego powodu. Problem polega na tym, żeby przeżyć najbliższe trzy tygodnie i się nie pozakażać – mówił prof. Andrzej Horban. Powiedział o konieczności "doczołgania się do szczepionki".

– Wstrzymajmy się od głupot. Można wytrzymać miesiąc bez jeżdżenia na nartach – zaznaczył. Jego zdaniem powściągliwość jest konieczna, aby ustrzec szpitale przed załamaniem po wystąpieniu trzeciej fali koronawirusa.

