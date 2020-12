Wzruszające słowa na pogrzebie Machalicy. "Za tę ostatnią rozmowę..."

Msza pogrzebowa odprawiona została w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Blachowni koło Częstochowy.

W uroczystościach pogrzebowych udział brało wielu przyjaciół artysty i jego żony, między innymi aktor Cezary Żak.

Żak odczytał przemówienie w imieniu żony Machalicy, dziękując bliskim i lekarzom, którzy opiekowali się aktorem w jego ostatnich chwilach.

– Szczególne podziękowania dla lekarzy, którzy 11 grudnia o 19:54 przeprowadzili przed samą intubacją i podłączeniem męża do respiratora, pozwolili i pomogli mu wykonać telefon do mnie. Za tę ostatnią rozmowę, ostatnie pożegnanie, ostatnie "kocham cię", będę wam wdzięczna do końca życia – napisała żona Machalicy w przemówieniu.

Jak relacjonuje serwis plotek.pl, chociaż czytający oświadczenie Żak rozpłakał się przemawiając, to zakończył swoje wystąpienie żartem skierowanym do zmarłego przyjaciela: „Aleś stary byś się obśmiał”.

Piotr Machalica był aktorem teatralnym i filmowym, wykonawcą piosenki aktorskiej. Na ekranie zadebiutował w 1979. Występował w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W latach 2006-2018 był dyrektorem artystycznym Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie. Za swoją pracę został uhonorowany Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" oraz Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".