Kukizowcy zasilą szeregi Zjednoczonej Prawicy? Tajemnicze słowa polityka PiS

Sobolewski zapytany został przez Dorotę Kanię o doniesienia w myśl których może dojść do zmian w Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o pogłoski o możliwej koalicji Prawa i Sprawiedliwości z PSL lub Kukiz'15.

– Nie ma planów co do koalicji z PSL, zmian w Zjednoczonej Prawicy. Składa się ona z Prawa i Sprawiedliwości, jako dominującej partii, Solidarnej Polski oraz Porozumienia – odparł.

Sobolewski podkreślił, że w tym składzie ZP szła do wyborów z konkretnym programem, który chce teraz zrealizować. – Otrzymaliśmy od społeczeństwa mandat na kontynuację założeń dobrej zmiany. Jeśli natomiast ktoś chce w ramach Zjednoczonej Prawicy realizować swoje punkty programowe, które są zbieżne z naszymi postulatami, to nie widzimy przeszkód i oczywiście zapraszamy – tłumaczył polityk. Tu wspomniał o liderze Kukiz'15. – Jeśli są jakieś punkty programu, które pan Paweł Kukiz i jego parlamentarzyści chcieliby realizować w ramach Zjednoczonej Prawicy, a są takie sygnały, mogę to potwierdzić, o czym wspominał też sam pan Kukiz, nie widzimy przeszkód, jeśli te punkty są zbieżne z programem dobrej zmiany i mogłyby go wzmocnić. Jeśli ktoś się uśmiecha do nas, my odpowiadamy uśmiechem – oświadczył.

