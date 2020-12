Ochojska: TVN i "Wyborcza" powinny nadzorować szczepionkę, rządowi nie ufam

Mamy deklarację, że do wieczora 26 grudnia trafi do Polski pierwsze 10 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi; do południa 27 grudnia preparat dotrze do wybranych szpitali węzłowych i tego samego dnia rozpoczną się szczepienia 10 tys. osób – zapowiedział w rozmowie z PAP szef KPRM Michał Dworczyk.

Janina Ochojska wydaje się być zaniepokojona tymi informacjami. Polityk Koalicji Obywatelskiej apeluje, żeby nadzór nad szczepionką sprawowała "Gazeta Wyborcza" i telewizja TVN.

"Dostarczenie szczepionek do Polski powinno być nadzorowane przez niezależne media @gazeta_wyborcza, @tvn24 oraz niezależną instytucję. Rządowi @PremierRP @MorawieckiM oraz @michaldworczyk nie wierzę ani trochę. Nie chcę dostać rosyjskiej, szczepionki kupionej od handlarza bronią" – czytamy w jej wpisie na Twitterze.

