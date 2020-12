Jaki: Dla ludzi wierzących Kościół jest często drugim domem

Prokuratura Krajowa poinformowała, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek o uchylenie immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus. Wiadomo, że wniosek o uchylenie immunitetu, który został skierowany do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, ma związek z wydarzeniami, które miały miejsce w niedzielę 25 października. Wtedy to Joanna Scheuring-Wielgus pochwaliła się na Twitterze uczestnictwem w protestach radykalnej lewicy. Ich celem było zakłócanie Mszy świętych i walka o prawo do aborcji.

Czytaj także:

"Należę do wspólnoty Kościoła, mam prawo do niego wejść". Scheuring-Wielgus reaguje na zarzuty prokuratury

Patryk Jaki, który był gościem TVN24 ocenił, że działania takie jak to Scheuring-Wielgus, z pewnością nie przyczyniają się do budowania wzajmenego szacunku.

– Dla ludzi wierzących Kościół jest często drugim domem, a kontakt z Bogiem jest jak kontakt z ojcem. Często bardzo intymny, gdzie mówi się o swoich problemach, gdzie prosi się o nadzieję. Na to wszystko, kiedy ktoś chce mieć taki intymny kontakt z Bogiem, na to wszystko wchodzi bezczelnie poseł Lewicy i przeszkadza w tym. Chcę powiedzieć, że to nie jest dobry kierunek budowy państwa i wzajemnego szacunku do siebie – podkreślił były wiceminister sprawiedliwości.