Dworczyk zapowiada wielką kampanię ws. szczepień. "Będzie widoczna wszędzie"

– Polsce postawy wobec szczepień są odmienne niż w innych krajach Europy. Można to porównać do szczepienia na grypę, u nas szczepi się 2-3 proc. w innych krajach Europy ten odsetek jest dużo wyższy. W związku z tym mamy pewną pracę do odrobienia. Namawiam więc wszystkich do wspierania kampanii profrekwencyjnej, a nie załamywania rąk zanim na dobre program szczepień się rozpoczął – stwierdził.

"Kampania będzie widoczna wszędzie"

Minister Michał Dworczyk mówił też w Sednie Sprawy o kampanii informacyjnej, która ma zachęcać Polaków do szczepień.

– W internecie już ruszyła kampania dedykowana dla personelu medycznego. Jest stargetowana i wyświetla się medykom, a teraz od 27 grudnia rusza pełnoformatowa, która będzie najpierw informować, a z czasem zachęcać do przyjęcia szczepionki. Będzie w pierwszej części adresowana do seniorów. Nie można sobie pozwolić na falstart i rozbudzenie oczekiwań, które nie będą mogły być przez najbliższe tygodnie spełnione – zaznaczał.

– Nie wiem czy będzie to największa kampania społeczna w III RP, na pewno będzie duża, będziemy chcieli dotrzeć do każdego pełnoletniego Polaka. To jedyna droga do powrotu do normalności. Kampania będzie w mediach tradycyjnych, w mediach społecznościowych w gazetach. Każda gmina otrzyma pakiet ulotek, pakiet plakatów, mocno zaangażowane w kampanię będą samorządy. Od stycznia, czyli miesiąca, w którym zaczną się szczepienia masowe, bo w drugiej połowie stycznia najprawdopodobniej rozpoczną się szczepienia w grupie pierwszej, ta kampania będzie widoczna wszędzie. Koledzy, którzy zajmują się komunikacją podpisali już umowy z aktorami, z celebrytami – podkreślał.

