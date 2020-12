Politycy PO śpiewają kolędy. Uwagę przykuwa Sikorski

– Moi Drodzy, święta to wyjątkowy czas. Na co dzień znacie nas z mówienia, ale tym razem zaśpiewamy dla Was kolędę. I to nie jedną – mówi na początku nagrania Borys Budka, przewodniczący PO.

Następnie politycy śpiewają: "Bóg się rodzi", "Dzisiaj w Betlejem", "Gdy śliczna Panna" i "Pójdźmy wszyscy do stajenki". Wersje tych kolęd mają nowoczesną aranżację. W klipie pojawiają się m.in.: Małgorzata Kidawa-Błońska, Radosław Sikorski czy Tomasz Siemoniak.

– Chwała na wysokości, a pokój na ziemi, Polsce, w naszych rodzinach i w naszych sercach – mówi Cezary Tomczyk, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Na samym końcu pojawia się prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski z przesłaniem: "Wesołych Świąt".

