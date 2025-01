Sensacyjny sondaż: Tusk traci władzę, Trzecia Droga poza Sejmem

Sondaż przeprowadziła pracownia OGB. Z sondażu wynika, że do Sejmu weszłyby jedynie cztery formacje: PiS, Koalicja Obywatelska, Konfederacja oraz Nowa Lewia. Pod progiem znalazłaby się Trzecia Droga oraz Partia Razem.

Sondaż: Tusk traci władzę

Najlepszy wynik w sondażu uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 34,46 proc. Polaków. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z bardzo zbliżonym wynikiem. Formacja Donalda Tuska cieszy się bowiem poparciem 17,95 proc. badanych. Na podium jest jeszcze Konfederacja, którą popiera 17,95 proc. ankietowanych.

Kolejne miejsce w zestawieniu zajmuje co prawda Trzecia Droga z wynikiem 7,24 proc., jednak należy pamiętać, że próg dla koalicji wynosi 8 proc. więc sojusz PSL i Polski 2050 tym samym nie wszedłby do Sejmu. Próg przekracza natomiast Nowa Lewica, którą wskazało 5,78 proc. Gorzej radzi sobie jednak Partia Razem Adriana Zandberga, którą wskazało zaledwie 0,44 proc. respondentów. Ponadto 1,06 proc. chciałoby zagłosować na inny komitet.

Trzaskowski wygra wybory?

To właśnie Ogólnopolska Grupa Badawcza przedstawiła w poniedziałek wyniki przeprowadzonego w styczniu badania, w którym wygrywa Karol Nawrocki. To pierwszy taki sondaż. Chęć zagłosowania na Nawrockiego, kandydata wspieranego przez PiS, zadeklarowało 50,6 proc. badanych, a na ka kandydata KO 49,4 proc.

W badaniu sprawdzono, na kogo zagłosowałyby kobiety, a na kogo mężczyźni. Wśród wyborców prezydenta Warszawy więcej jest kobiet (51,2 proc.), a mniej mężczyzn (47,3 proc.). Na Nawrockiego chce głosować 48,8 proc. pań oraz 52,7 proc. panów.

"Reset wyborczy". Doradca prezydenta wieszczy wymianę kandydata

Donald Tusk za Rafała Trzaskowskiego? O tym, że tak będzie, przekonuje doradca Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki. Polityk uzasadnił to słabymi sondażami aktualnego kandydata KO. Jego zdaniem premier wystartuje jako kandydat całej koalicji.

– Chodzi o Rafała Trzaskowskiego. Dzisiaj mamy taką sytuację, że spada mu poparcie i jestem przekonany, że w marcu będzie wymiana kandydata na pana premiera Donalda Tuska. Jak wiemy Platforma Obywatelska ma w tym doświadczenie i premier Donald Tusk będzie kandydatem całej koalicji. To będzie tzw. reset wyborczy i do wyborów majowych jest jeszcze wiele czasu. I dlatego premier Donald Tusk wypuszcza Rafała Trzaskowskiego, żeby ten się skompromitował do końca i potem sam wystartuje, tak jak to było w 2020 roku. Pałeczkę długo trzymała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska – stwierdził Rzepecki w TOK FM.

