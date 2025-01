"Który Rafał jest prawdziwy?". PiS uderza w Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP Rafał Trzaskowski przekazał w poniedziałek stołecznej policji nowy sprzęt i pojazdy służbowe o wartości 3,5 mln zł, których zakup dofinansowano z budżetu miasta. Politycy PiS mówią o skandalu i kierują sprawę do PKW.

PiS: Który Rafał jest prawdziwy?

PiS wypuściło spot poświęcony tej sprawie pod tytułem "Który Rafał jest prawdziwy?". W spocie przypomniano słowa Trzaskowskiego z początku stycznia, gdy ten krytykował PiS za wykorzystywanie publicznych pieniędzy do promowania swych polityków.

– Wszyscy widzieli, że PiS nadużywał pieniędzy, dziesiątków, setek milionów pieniędzy publicznych do prowadzenia swojej kampanii wyborczej. Wszystkie Polki i Polacy to widzieli. To jest absolutny skandal i mam nadzieję, że z tego zostaną wyciągnięte konsekwencje – mówił kandydat KO.

Następnie pojawia się z kolei nagranie z poniedziałku, gdy Trzaskowski przekazał nowy sprzęt policji.

Trzaskowski przekazał sprzęt policji. Bodnar: Nie naruszył prawa

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar pytany we wtorek w Radiu Zet, czy Trzaskowski naruszył prawo wyborcze, odparł: – Nie wydaje mi się.

Na pytanie, czym to się różni od przekazywania przez PiS wozów strażackich w czasie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r., szef MS odpowiedział: – Różni się zasadniczo tym, że Rafał Trzaskowski jest prezydentem m.st. Warszawy, a Warszawa od lat realizuje program wsparcia bezpieczeństwa dla mieszkańców.

– Z tego, co wiem, ten program jest realizowany chyba od 2018 roku. Poszło już kilkadziesiąt milionów złotych i sukcesywnie, co roku przy wsparciu rady miasta policja jest wzmacniana – argumentował minister.

Czytaj też:

PiS składa wniosek o odwołanie Kotuli i oczekuje "niezwłocznej" dymisji NowackiejCzytaj też:

Złe wieści dla Nawrockiego i Mentzena. Najnowszy sondaż pokazuje wyraźną zmianę w poparciu