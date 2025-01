Polska sztuczna inteligencja? "Historia dzieje się na naszych oczach"

Chiński model sztucznej inteligencji DeepSeek-R1 niedługo po debiucie stał się najczęściej pobieraną bezpłatną aplikacją w Apple App Store w Stanach Zjednoczonych, wyprzedzając ChatGPT OpenAI.

Start-up DeepSeek twierdzi, że wykorzystuje tańsze układy scalone i mniejszą ilość danych. Wstępna wersja modelu językowego, która została uruchomiona pod koniec grudnia ubiegłego roku, miała kosztować 5,6 mln dolarów (OpenAI przeznacza na rozwój AI 5 mld dolarów rocznie). Sukces DeepSeek wywołał trzęsienie ziemi na amerykańskiej giełdzie.

"Nie musimy być uzależnieni od Chin i USA"

"Historia dzieje się na naszych oczach – w ciągu ostatnich miesięcy okazało się, że można tworzyć fantastycznej jakości modele sztucznej inteligencji (AI) za pieniądze, które są w zasięgu Polski. Nie musimy być w AI uzależnieni od Chin i USA. Wkrótce więcej informacji – Cała Polska Naprzód!" – napisał na platformie X Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i kandydat KO na prezydenta RP.

Kompromitacja Trzaskowskiego

– Zebrać kapitał 100 mln dolarów, wymyślić nowy chip, nie musząc go wyprodukować. Tak powstało mnóstwo wynalazków, choćby NVIDIA, o której nikt nie słyszał, w ogóle jeszcze cztery lata temu nikt nie słyszał, co to za firma. Produkowała chipy, które mogły wykonywać wiele czynności na raz. One były przede wszystkim do technologii optycznej, ale potem okazało się, że sztuczna inteligencja potrzebuje dokładnie tego typu układów scalonych. Dzisiaj to jest jedna z najbogatszych firm na świecie – powiedział Rafał Trzaskowski w październiku ub.r.

Szybko wyłapano, że wiceszef PO nie mówi prawdy. "Powiedz, że nie interesowałeś się nowoczesnymi technologiami, komputeryzacją i informatyką, nie mówiąc tego wprost. NVIDIA jako firma »o której nikt nie słyszał«. Cóż, może nigdy nie należałem do partii reprezentującej »nowoczesność« w fejkowym, neokolonialnym wydaniu mediów głównego nurtu, ale rozmowy o ich karatach graficznych pamiętam z lat 90-tych" – kpił Krzysztof Bosak z Konfederacji.

W latach 2013-2014 Rafał Trzaskowski był ministrem administracji i cyfryzacji.

Amerykańska firma NVIDIA została założona w 1993 r. Jest to jeden z największych producentów kart graficznych i rozwiązań AI na świecie. Pozostaje też liderem rynku kart graficznych.

Polska objęta restrykcjami USA

Administracja prezydenta USA Joe Bidena wpisała Polskę na listę państw, które nie będą mogły bez ograniczeń importować najnowocześniejszych chipów, m.in. tych produkcji NVIDII. Limit dla Polski będzie wynosić 50 tys. chipów rocznie z możliwością zwiększenia do 100 tys.

Polska ambasada zwróciła się o wyjaśnienia do administracji amerykańskiej.

