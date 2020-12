"Bóg się rodzi i to jest najważniejsze". Marek Jurek składa życzenia czytelnikom "Do Rzeczy"

Marek Jurek składa świąteczne życzenia czytelnikom "Do Rzeczy"

– W starym roku trosk nie brakował i nawet jeśli w nowy też nie zabraknie, to Bóg się rodzi i to jest najważniejsze – mówi Marek Jurek, składając świąteczne życzenia czytelnikom "Do Rzeczy".