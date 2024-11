Pierwsza taka sytuacja od dwóch lat. Chodzi o przywódców Niemiec i Rosji

Jeśli do rozmowy rzeczywiście dojdzie w piątek, będzie to pierwszy od prawie dwóch lat dialog między głowami obu państw. Ostatni raz komunikowali się w grudniu 2022 r., kiedy Scholz wezwał Putina do wycofania wojsk z terytorium Ukrainy – przypomina Bloomberg.

Telefon z Berlina na Kreml ma zostać wykonany w krytycznym momencie dla Ukrainy, która przygotowuje się na trzecią zimę od rosyjskiej inwazji, podczas której znaczna część infrastruktury energetycznej kraju została uszkodzona lub zniszczona – odnotowuje agencja.

Zwraca jednocześnie uwagę, że w Kijowie rośnie niepewność co do wsparcia ze strony zachodnich sojuszników w związku z powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu w przyszłym roku.

Niemcy, drugi co do wielkości sojusznik Ukrainy po Stanach Zjednoczonych, zadeklarowały dodatkowe miliardy euro w postaci pomocy wojskowej dla Kijowa.

Wojna na Ukrainie. Scholz chce rozmawiać z Putinem

W ubiegły poniedziałek Scholz oświadczył, że jest gotowy do negocjacji w sprawie Ukrainy z Putinem przy udziale Kijowa i innych stron. Wcześniej mówił, że rozmowy ze stroną rosyjską muszą być prowadzone w koordynacji z najbliższymi sojusznikami Niemiec, a decyzje nie mogą być podejmowane "za plecami Ukrainy".

Na początku października źródła "Die Zeit" w niemieckim rządzie przekazały, że Scholz planuje w nadchodzących tygodniach zadzwonić do Putina, aby omówić kwestię Ukrainy. Jednak rosyjski prezydent "nie był gotowy na rozmowę" z kanclerzem Niemiec, jak stwierdziła później minister spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock.

Już wcześniej Scholz wzywał do szybszego zakończenia wojny na Ukrainie i rozpoczęcia rozmów o porozumieniu pokojowym z Rosją. Według włoskiej gazety "La Repubblica" Scholz przygotował plan zakończenia wojny na Ukrainie, który nie wyklucza przekazania Rosji części okupowanych terytoriów ukraińskich.

Jak zauważono w publikacji, Scholz zamierza być kanclerzem, który przejdzie do historii i chce "zagrać ukraińską kartą", aby umocnić swoją pozycję w niemieckiej polityce wewnętrznej.

