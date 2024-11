Śmiertelny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Łukasz Ż. opuścił budynek prokuratury

Do tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej na wysokości Torwaru w Warszawie doszło w niedzielę 15 września. W osobowego forda, którym podróżowało małżeństwo z dwójką dzieci, wjechał rozpędzony volkswagen. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 37–letni mężczyzna, który jechał fordem. Jego żona i dzieci z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Ranna została również pasażerka volkswagena, odniosła obrażenia twarzy i głowy. 22-latka przez długi czas pozostawała w śpiączce. Kiedy jej stan zdrowia na to pozwolił, została przesłuchana przez prokuraturę.

Podejrzany o spowodowanie wypadku Łukasz Ż. uciekł z kraju. Został zatrzymany na terenie Niemiec. W czwartek odbyła się jego ekstradycja. Mężczyzna został przekazany polskim służbom na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Na piątek zaplanowano czynności w prokuraturze z jego udziałem.

Krótkie przesłuchanie Łukasza Ż. Co to oznacza?

Jak poinformowało Radio Zet, mężczyzna wyszedł z budynku prokuratury po niespełna godzinie.

"Najprawdopodobniej odmówił składania wyjaśnień w sprawie" – napisał na portalu X reporter rozgłośni, Jan Kielak. "Jest podejrzany o spowodowanie wypadku na Trasie Łazienkowskiej, w którym zginął 37-latek a cztery osoby trafiły do szpitala" – dodał.

Kielak dołączył do swojego wpisu nagranie wideo, na którym widać, jak funkcjonariusze policji wyprowadzają z budynku podejrzanego.

Mężczyzna miał kurtkę nasuniętą na głowę.

twitter

Wstrząsające słowa partnerki podejrzanego

22–letnia pasażerka, która ucierpiała w wypadku była partnerką Łukasza Ż. Kobieta odniosła się do doniesień, że jej koledzy, w tym partner Łukasz Ż., mieli ją zostawić konającą na miejscu zdarzenia, a nawet utrudniać udzielenie jej pomocy. Jak wynika z nieoficjalnych doniesień, w przypadku jej śmierci to na nią właśnie chcieli zrzucić prowadzenie auta.

– Naprawdę, gdy o tym usłyszałam, nie dowierzałam. Dla nich byłam nikim, zwykłym śmieciem, który podróżował samochodem – powiedziała.

Paulina K. potwierdziła, że kiedy jej partner uciekł z miejsca wypadku, poinformował jej mamę o jej śmierci. Według niej, naprawdę mógł być przekonany, że nie żyje, bo na to wskazywał jej stan.

Czytaj też:

Bezpieczeństwo na drogach. Rząd przedstawił propozycje zmian w przepisachCzytaj też:

Ekstradycja Łukasza Ż. 26-latek jest już Polsce