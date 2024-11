Bezpieczeństwo na drogach. Rząd przedstawił propozycje zmian w przepisach

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar, minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak i minister infrastruktury Dariusz Klimczak przedstawili w piątek propozycje zmian prawnych w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

Bodnar podkreślił, że nad projektem pracowały trzy resorty w efekcie czego wypracowano kompleksowe zmiany, które mają zostać wprowadzone do kodeksu karnego i przepisów o ruchu drogowym. Minister nadmieni, że priorytetowe jest zaostrzenie kar dla sprawców, którzy jeżdżą na sądowym zakazie, co jest plagą na polskich drogach. Najgłośniejszym tego przykładem jest w ostatnim czasie przypadek Łukasza Ż.

Zaostrzenie kar dla piratów drogowych

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa drogowego mają zostać objęte następującymi zmianami:

Zaostrzenie kar dla sprawców jadących z sądowym zakazem , m.in. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

dla sprawców jadących , m.in. dożywotni Rozszerzenie zasad stosowania przepadku pojazdu . W sytuacji, w której kierowca miał od 0,5 do 1,5 promila alkoholu we krwi lub miał zakaz prowadzenia pojazdów

. W sytuacji, w której kierowca miał od 0,5 do 1,5 promila alkoholu we krwi lub miał zakaz prowadzenia pojazdów Ograniczenie możliwości zawieszenia kary pozbawienia wolności , jeśli sprawca w momencie zdarzenia miał zakaz prowadzenia pojazdów lub miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi

, jeśli sprawca w momencie zdarzenia miał zakaz prowadzenia pojazdów lub miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi Zakazy prowadzenia pojazdów nie mogą się nakładać.

Nielegalne wyścigi i drift

Tomasz Siemoniak omówił kwestię zaostrzenia przepisów w zakresie nielegalnych wyścigów i tzw. driftu:

Otóż zostanie usankcjonowany nowy typ przestępstwa – organizacja i udział w nielegalnych wyścigach samochodowych. Ponadto będą wyższe kary za rażąco niebezpieczną (brawurową) jazdę. Tzw. drift zostanie zakwalifikowany jako nowe wykroczenie. Podwyższone będą kary za wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Za załamanie zakazu prowadzenia pojazdów będzie obligatoryjny i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

W ramach przepisów o ruchu drogowym rządzący przewidują również szereg innych zmian.

Prawo jazdy do 17. roku życia – jazda pod okiem doświadczonego kierowcy

Dwuletni okres próbny dla młodych stażem kierowców – dodatkowe szkolenie, niższe limity prędkości, zerowy limit alkoholu

Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym

Cofnięcie uprawnień za jazdę w okresie zatrzymanie prawa jazdy

Ograniczenie możliwości redukcji punktów karnych

Zwiększenie prędkości ciągników rolniczych do 40 km/h.

Siemoniak powiedział, że będzie dążył do tego, aby zmiany zostały wprowadzone jak najszybciej, a Bodnar pytany przez dziennikarzy, czy zostanie wprowadzony nowy rodzaju przestępstwa – morderstwo drogowe, wyjaśnił, że jest ciężkie do zinterpretowania, czy taki wypadek można zakwalifikować jako czyn umyślny.

Czy będzie przestępstwo morderstwa drogowego?

Minister sprawiedliwości powiedział, że ustanowiony będzie przepis, że jeżeli sprawca powoduje wypadek drogowy powodujący obrażenia lub śmierć, po pierwsze uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, po drugie albo w czasie obowiązywania środka karnego, albo przekraczając prędkość o ponad połowę, będzie podlegał karze od roku do 10 lat".

– To będzie osobna kwalifikacja dla takich sytuacji. Dlatego nie będziemy się zastanawiali nad winą nieumyślną (...). Już samo to, że uczestniczysz w wyścigu, przekraczasz prędkość, lub prowadzisz z zakazem i powodujesz wypadek ze skutkiem śmiertelnym, to od razu wpadasz w te widełki od roku do 10 lat pozbawienia wolności i to jest niezależne od prowadzenia pod wpływem środków odurzających – doprecyzował.

Czytaj też:

Gruzin z zakazem prowadzenia pojazdów driftował w centrum polskiego miastaCzytaj też:

Ekstradycja Łukasza Ż. 26-latek jest już Polsce