Gruzin z zakazem prowadzenia pojazdów driftował w centrum polskiego miasta

W internecie pojawiło się nagranie mężczyzny driftującego w jednym z polskich miast. Policja ustaliła personalia kierowcy i zatrzymała go.

Driftował w centrum miasta

Do zdarzenia doszło w miniony weekend w godzinach nocnych. Mężczyzna driftował autem po rynku w Środzie Wielkopolskiej w woj. wielkopolskim.

Jak się okazało, Gruzin dwa razy został zatrzymany przez policję. Pierwszy raz w nocy z piątku na sobotę. Podczas legitymowania wyszło na jaw, że ma orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

Wniosek o deportację

Cudzoziemiec był trzeźwy. W niedzielę został przesłuchany i usłyszał zarzuty za trzy wykroczenia. Po wyjściu z aresztu obcokrajowiec ponownie złamał prawo. W niedzielę w nocy także został zatrzymany przez funkcjonariuszy i ponownie usłyszał zarzuty.

"Mężczyzna, który driftował autem na Rynku w Środzie Wlkp. będzie deportowany. Policjanci zatrzymali go dziś w nocy. Okazało się że to Gruzin. Ze względu na liczne wykroczenia, których się dopuścił złożymy wniosek do SG o wszczęcie procedury przymusowego wydalenia z Polski" – przekazały w komunikacie służby.

Gruzini popełniają najwięcej przestępstw

Z policyjnych danych wynika, że spośród wszystkich grupy obcokrajowców w Polsce procentowo najwięcej przestępstw popełniają Gruzini. Ilościowo więcej przestępstw popełniają Ukraińcy, ale jest ich nad Wisłą o wiele więcej niż Gruzinów.

