Czynności pedofilskie na basenie w Bytomiu. Gruzin usłyszał zarzuty

Gruzini podejrzani o czynności pedofilskie na terenie kąpieliska w Bytomiu zostali w poniedziałek przesłuchani przez prokuraturę. Wobec jednego z nich zdecydowano się na postawienie zarzutów.

Gruzin z zarzutami o inne czynności seksualne

– W związku ze zdarzeniem, do którego doszło w Bytomiu na kąpielisku miejskim, prokurator rejonowy w Bytomiu wszczął śledztwo w sprawie dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej lat 15. Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, który był gromadzony od soboty, prokurator przedstawił zatrzymanemu 48-letniemu obywatelowi Gruzji zarzut usiłowania dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec trójki małoletnich poniżej lat 15 – przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek.

Zawada-Dybek poinformowała, że chodzi o trójkę dzieci. Dwie dziewczynki w wieku 10 i 12 lat, a także chłopca w wieku lat 13.

Grozi mu 12 lat

– Podejrzany nie przyznał się do postawionego mu zarzutu. Składał wyjaśnienia. Na tym etapie nie informujemy o treści składanych wyjaśnień podejrzanego. Prokurator skieruje w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Bytomiu wniosek o wystosowanie tymczasowego aresztowania. W naszej ocenie ten wniosek jest jak najbardziej, zasadny w tej sprawie. Podstawą skierowanego wniosku jest grożącą surowa kara, ponieważ ten czyn, który zarzuca prokurator zatrzymanemu, zagrożony jest surowa karą. Karą do 12 lat pozbawienia wolności. W tej sprawie zachodzi również obawa matactwa jak również obawa ucieczki - dodaje.

Mężczyzna, któremu prokuratura przedstawiła zarzuty to 48-letni obywatel Gruzji, który mieszkał i pracował legalnie na terenie Bytomia.

Co z pozostałymi uczestnikami?

Analiza zgromadzonego w sprawie materiału nie dała podstaw do oskarżenia pozostałych mężczyzn. Trzej Gruzini zostali przesłuchani w charakterze świadków zdarzenia, po czym zwolnieni.

W odrębnym postępowaniu prokuratura w Bytomiu będzie wyjaśniała okoliczności związane z zachowaniem osób przebywających na basenie względem interweniujących funkcjonariuszy policji.

