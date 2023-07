Ciemna strona imigracji. Najwięcej przestępstw popełniają Ukraińcy

W związku z wojną na Ukrainie do Polski przybyły setki tysięcy uchodźców, oprócz tego w ostatnich latach do naszego kraju przyjechały tłumy imigrantów zarobkowych m.in. z Azji. Jednak poza tanią siłą roboczą imigracja ma swoją ciemną stronę – wzrost przestępczości.

Wśród przestępstw, jakich dopuszczają się imigranci przede wszystkim są kradzieże i jazda po alkoholu, a także posiadanie narkotyków.

"W ciągu pięciu miesięcy (od stycznia do maja) zarzuty usłyszało blisko 4,7 tys. z nich" – informuje poniedziałkowa „Rzeczpospolita”, powołując się na dane Komendy Głównej Policji.

Wzrost liczby imigrantów, wzrost liczby przestępstw

Dziennik alarmuje, że zaledwie w ciągu ostatniej dekady liczba obcokrajowców podejrzanych o przestępstwa wzrosła trzyipółkrotnie. "Z 3,5 tys. w 2013 roku do 12,4 tys. w ubiegłym. Ułatwienia wjazdowe dla obywateli ponad 20 państw, którzy przybędą do pracy, zwiększy ryzyko negatywnych zachowań" – czytamy.

Wśród statystyk prym wiodą przybysze z Ukrainy. Na 4695 cudzoziemców podejrzanych o przestępstwa aż 2288 przypadków to Ukraińcy. Drudzy w kolejności są Gruzini – 901, a dalej imigranci z Białorusi – 277, z Mołdawii – 228 oraz z Rosji – 80. Dalej są to natomiast osoby z Rumuni (69 osób), Niemiec (67), Bułgarii (63) i Czech (51 osób).

Cudzoziemcy przede wszystkim parali się kradzieżą, gdyż aż 1156 z nich ma zarzuty właśnie w tej sprawie. Do tego wielu z nich kierowało pojazdem pod wpływem alkoholu – łącznie 1109. Ok. 70 proc. spośród wszystkich obcokrajowców z zarzutami za prowadzenie po alkoholu, to Ukraińcy.

Z kolei kradzież jest szczególnie popularna wśród Gruzinów - okradają oni często osoby wypłacające pieniądze z bankomatów, popularne są też szajki gruzińskie, które "specjalizują się" w okradaniu mieszkań i domów. Ukraińcy odpowiadają za co trzecią kradzież dokonaną przez cudzoziemców.

Należy też podkreślić, że Ukraińcy tworzą obecnie największą mniejszość narodową w Polsce. W wyniku wojny jest ich obecnie 1,5 mln, podczas gdy 22 tys. Gruzinów posiada aktualne prawo pobytu.

