Czerwińska: Namawiam wszystkich, by pozbyli się lęku i obaw

Anita Czerwińska na antenie Polskiego Radia 24 podkreśliła, jak ważne jest, by jak największa liczba Polaków zaszczepiła się na koronawirusa.

– Gorąco apeluję oraz namawiam wszystkich, by pozbyli się lęku i obaw, by uczestniczyli w szczepieniach, bo to dla nas droga do uwolnienia się od pandemii – powiedziała. Rzecznik PiS zdementowała medialne doniesienia o dymisjach członków rządu, którzy nie zaszczepią się na koronawirusa.

– Informacja o tym, że jeśli ktoś z rządu się nie zaszczepi, to zostanie z niego usunięty, jest nieprawdziwa. Szczepionka jest dobrowolna – powiedziała.

Czerwińska zaapelowała także do polityków, aby ci zaszczepili się i dali tym samym przykład społeczeństwu. Podkreśliła również, że prezes PiS Jarosław Kaczyński złożył już deklarację, że przyjmie szczepionkę.

– Również prezes Jarosław Kaczyński zadeklarował, że się zaszczepi. Apelujemy do całej klasy politycznej, członków rządu, posłów, senatorów, by poddali się szczepieniu i dali tym samym dobry przykład innym – stwierdziła. Dodała także w debacie pandemii korornawirusa, że międzynarodowe organizacje pozytywnie oceniają strategię polskiego rządu w walce z wirusem.

