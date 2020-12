Tok FM na Święta. Najsztub: Polskie kolędy są niestosowne

Dzisiaj w Kościele obchodzimy pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu Syn Boży przyjął ludzką postać, aby zbawić wszystkich ludzi. W kościołach w całej Polsce, odprawiane są dzisiaj uroczyste Msze Święte upamiętniające narodzenie Jezusa Chrystusa. To także czas, kiedy rodziny gromadzą się przy świątecznych stołach.

Redakcja Tok FM przeznaczyła na temat Świąt oddzielną audycję. Treść programu może jednak zaskakiwać. Prowadzący Piotr Najsztub stwierdził, że wiele polskich kolęd o cierpieniu małego Jezusa kojarzy mu się... z pedofilią.

– Kiedy mi się to zbija w głowie z kolejnymi ujawnionymi przypadkami pedofilii w Kościele, z informacjami, że biskupi je tuszowali, to jakoś po raz pierwszy w życiu - przy czym zaznaczam, że nie jestem wierzący - mam wrażenie, że te kolędy są niestosowne w dzisiejszych czasach. Co pan o tym myśli? – mówił Najsztub.

Jego gościem był prof. Obirek, który zaczął wtórować prowadzącemu. – Mam wrażenie, że są oni przedstawicielami instytucji, która jak walec przez to kruche życie przechodzi– stwierdził teolog. Prof. Obirek w dalszej części programu wypowiadał się o duchownych jako o "mężczyznach w sukienkach" i zarzucał im, że interesują się jedynie życiem "nienarodzonym, nieistniejącym"

