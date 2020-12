Semka ocenił zachowanie Polaków. "Jestem zdumiony"

Dzisiaj rano wykonano pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce.Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków zaszczepieni zostaną m.in. pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych.

Piotr Semka komentował dzisiejsze wydarzenie na antenie Polskiego Radia 24. Jak stwierdził, zdumiewa go fakt powszechnej nieufności Polaków do szczepionki na COVID-19.

– Jestem zdumiony tym, że jest taki duży poziom nieufności do szczepień na COVID-19. Przynajmniej parę razy zdarzyło mi się słyszeć, że motywem całego koronawirusa jest chciwość czy producentów szczepionek, czy lekarzy – stwierdził publicysta "Do Rzeczy".

Semka przyznał, że szczepionka "jest niewiadomą". Stwierdził jednak, że perspektywa śmierci z powodu COVID-19 jest znacznie bardziej niepokojąca.

– Szczepionka jest niewiadomą, ale śmierć jest większym zagrożeniem. To jest kwestia życia lub śmierci. Zdumiewa to, że wielu ludzi wyżej stawia obawę przed ukłuciem od obawy przed śmiercią – powiedział.

Dziennikarz skomentował również fakt pojawienia się nowej mutacji koronawirusa. – Pojawiły się informacje o nowych mutacjach koronawirusa. Musimy poczekać ok. 10 dni, aby stwierdzić, czy nowa mutacja występuje w Polsce. Wiemy, że pojawiła się już w Niemczech, czyli za miedzą – ocenił.

Semka podsumował również mijający rok z perspektywy politycznej. Wymienił dwa, jego zdaniem, kluczowe wydarzenia, które kształtowały polską scenę społeczną i polityczną.

– W sensie czysto politycznym najbardziej kluczowe w 2020 roku były wybory prezydenckie. One utrzymały możliwość rządzenia przez PiS. Druga ważna rzecz w 2020 roku, to oczywiście erupcja społeczna dotycząca werdyktu TK. To największe demonstracje opozycyjne – ocenił. Z kolei o nadchodzącym roku Semka powiedział:



– Najważniejszy będzie koronawirus. Pytanie jak długo będzie trwała pandemia, czy szczepionki spowodują spadek zachorowań, jak długo potrwa akcja szczepień i jak wielu ludzi zgodzi się na szczepienia – podsumował publicysta "Do Rzeczy".



Jako pierwsza w Polsce została zaszczepiona na COVID-19. "Ufam ekspertom"



102 lata temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. IPN przypomina piękny spot