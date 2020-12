Narodowa kwarantanna. Czy Polacy będą przestrzegać obostrzeń? Wyborcy Konfederacji zaskoczyli wynikiem

Od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. rząd wprowadził nowe obostrzenia. Hotele, baseny, siłownie i dyskoteki zostają zamknięte. Restauracje mogą serować jedzenie tylko "na wynos", a wyciągi narciarskie będą otwarte jedynie w ramach sportu zawodowego. Ograniczono również działalność galerii handlowych.

Restrykcje miały również dotknąć świętujących zakończenie roku. Początkowo w sylwestra miało obowiązywać ograniczenie przemieszczania się. Premier Mateusz Morawiecki podczas niedzielnej konferencji prasowej tłumaczył, jaki jest faktyczny sens obostrzeń wprowadzonych na okres nocy sylwestrowej.

"Wirtualna Polska" postanowiła zapytać Polaków, czy zamierzają przestrzegać nowych obostrzeń. Respondentom zadano pytanie: Rząd ogłosił w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia tzw. kwarantannę narodową. W tym czasie będą obowiązywały dodatkowe ograniczenia – w tym np. zakaz opuszczania domów w noc sylwestrową, czy zakaz wyjazdów do hoteli i pensjonatów. Czy zastosuje się Pan/Pani do zasad narodowej kwarantanny?

Wyniki sondażu są dobre dla rządu. Aż 77,2 proc. badanych zamierza przestrzegać wszystkich obostrzeń wprowadzonych przez rząd. 16,3 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zastosuje się do "narodowej kwarantanny" tylko częściowo. Tylko 3,4 proc. odpowiedziało, że "w ogóle" nie zamierza dostosowywać swojego życia do nowych przepisów. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 3,1 proc. badanych.

Nowe obostrzenia chcą traktować bardziej wybiórczo osoby w wieku 18-29 lat. W tej grupie wiekowej 52 proc. badanych będzie ich przestrzegać w pełni. Z kolei 42 proc. zrobi to "częściowo".

Jednymi z najbardziej zdyscyplinowanych są osoby wierzące i praktykujące. 83 proc. z nich będzie przestrzegało nowych przepisów w pełni. Wśród osób niewierzących i niepraktykujących odsetek ten wynosi 63 proc.

Jak twierdzi "WP" wyborcy PiS zamierzają przestrzegać obostrzeń wprowadzonych przez rząd. Odsetek pozytywnych odpowiedzi wyniósł w tej grupie 95 proc. Co zaskakujące, wśród wyborców Konfederacji, która sceptycznie podchodzi do wprowadzania nowych obostrzeń, odsetek ten jest jeszcze wyższy i wyniósł równe 100 proc.

Czytaj też:

Ponure dane z Niemiec. Podano łączną liczbę zgonów z powodu COVID-19Czytaj też:

Narodowa kwarantanna. Nowe obostrzenia weszły w życie