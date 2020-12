"Efekty mogą być opłakane dla nas wszystkich". Sakiewicz uderza w Konfederację

Podczas porannej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przekazał, że do Polski dotarło już 300 tys. dawek szczepionki i rozpoczyna się ich dystrybucję. – Dzisiaj i jutro ruszą do ponad 250 szpitali – poinformował. Szef rządu podkreślał, że wchodzimy obecnie w "fazę, kiedy ta największa i najważniejsza operacja logistyczna pozwoli nam rozwieźć dawki szczepionki dla ok. 30 mln pacjentów w najbliższych paru miesiacach". – To operacja powrotu do życia sprzed pandemii – dodał.

Tomasz Sakiewicz komentował na antenie Polskiego Radia 24 fakt, że wciąż liczna grupa Polaków pozostaje sceptyczna wobec szczepień i mówi wprost, że nie zamierza się zaszczepić. W ocenie redaktora naczelnego "Gazety Polskiej", świadczy to o dużej sile oddziaływania tych, którzy chcą szkodzić Polsce i Polakom. – Nie można Polsce bardziej zaszkodzić niż przekonać ludzi, żeby się nie szczepili. Wątpiących trzeba przekonać, żeby ratowali siebie i swoich bliskich. Innego ratunku jak szczepionka nie ma – stwierdził.

Sakiewicz o Konfederacji: Ta partia działa na szkodę narodu

Publicysta mówił, że zawsze w czasie epidemii "jest pewna grupa ludzi niezorientowanych, można im wcisnąć jakiś kit, powołując się na jakiegoś lekarza".

– Od XIX wieku szczepionka jest najsilniejszą metodą walki z wszelkimi zarazami. Znajdą się jednak ludzie wykształceni wśród polityków, którzy będą na tym żerować, np. z Konfederacji. Ta partia ewidentnie działa na szkodę narodu polskiego. Żeruje się na niewiedzy, naiwności i lękach. Efekty mogą być opłakane dla nas wszystkich – mówił.

"Wirus będzie mutował i rozwijał, aż nas wszystkich pozabija"

Zdaniem Sakiewicza wielu Polaków nie chce się zaszczepić, ponieważ ma przekonanie, że wokół szczepionki toczy się jakaś polityczna gra. – Próbowano wmawiać, że wirus jest bardziej lub mniej prawicowy. Tymczasem wirus drwi sobie z naszych poglądów i podziałów – wskazał. Jak przekonywał, keśli nie będziemy walczyć z wirusem solidarnie, nie damy rady go pokonać. –Możemy to tylko osiągnąć masowo, inaczej będzie mutował i rozwijał, aż nas wszystkich pozabija – stwierdził.

Czytaj też:

"To była totalna panika". Twórcy kosmetycznego imperium o początkach epidemii koronawirusaCzytaj też:

Senator idzie na wojnę z PiS. Zawiadomił prokuraturę