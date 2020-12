Gwiazdowski kandydatem na RPO? Sadowski: Niezłomny obrońca praw wszystkich obywateli

Pana współpracownik, prof. Robert Gwiazdowski ma być kandydatem PSL i Konfederacji na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak ocenia Pan tę kandydaturę?



Andrzej Sadowski: O, a skąd taka informacja?

Potwierdzili to politycy Konfederacji, a wcześniej napisał o tym Onet.

No cóż, myślę, że o koledze, którego mam przyjemność znać jeszcze z czasów studiów na Uniwersytecie Warszawskim mogę mówić jak najlepiej. Sądzę, że lepiej niż moje słowa o Robercie Gwiazdowskim zaświadczą jego dokonania naukowe oraz cechy charakteru: niezłomność, niezależność, olbrzymia pracowitość związana nie tylko z publicystyką. O Robercie Gwiazdowskim świadczą też jego kompetencje: doświadczenie, szeroki zakres wiedzy łączącej prawo i wiedzę ekonomiczną, co w świecie prawników jest rzeczą pożądaną choć rzadko spotykaną, niezależność poglądów, przysparzająca mu zarówno zdeklarowanych zwolenników jak i zdecydowanych przeciwników. Tak było choćby wtedy, gdy został szefem rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie bał się wtedy mówić prawdy na temat systemu emerytalnego w Polsce. Już chociażby to wskazuje na odwagę cywilną, której przeżywamy w Polsce głęboki deficyt. Nie moje słowa ale uczciwa ocena jego naukowej i publicznej drogi jest gwarancją, że na ten urząd ma szansę trafić osoba niezależna i kompetentna.

Rzecznicy Praw Człowieka zajmowali się sprawami łamania praw człowieka, np. pojedynczych osób, czy kwestiami mniejszości.

Wejdę w słowo – zajmowali się sprawami łamania praw człowieka, jednak nie widzieli łamania praw człowieka jeśli łamanie to dotyczyło przedsiębiorców. Nie widzieli przedsiębiorców jako równoprawnych obywateli, którym przysługuje ochrona konstytucyjna ich praw.

Tylko czy teraz z kolei ludzie o przekonaniach mniej wolnorynkowych nie mogą się obawiać, że jako RPO Robert Gwiazdowski nie będzie skupiał się na tej grupie?

Robert Gwiazdowski dał się poznać jako niezłomny obrońca praw wszystkich obywateli: i przedsiębiorców i ofiar ulgi meldunkowej, która dotknęła najuboższych obywateli, gdzie sądy uznawały, że wszystko jest w porządku, gdy osobom na emeryturze przychodziły nakazy zapłaty absurdalnego podatku od samej zamiany mieszkania. Także Robert wszystkich traktuje jako obywateli, którym należy się konstytucyjna ochrona. Zarówno emerytów jak i przedsiębiorców.

