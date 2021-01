Ścieki znów leją się do Wisły. "W tej chwili trwa zrzut..."

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia 2020 roku doszło do kolejnej awarii oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. Uszkodzeniu uległa rura przesyłowa, która odprowadza nieczystości do oczyszczalni. Władze stolicy zmuszone były do awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły, skutkiem czego w ciągu każdej sekundy do rzeki trafiało kilka tysięcy litrów nieczystości.

Podobnie jak rok temu, także i w sierpniu w pomoc władzom Warszawy zaangażowało się wojsko. Żołnierze zbudowali most pontonowy, na którym ułożono zapasowy rurociąg.

Następnie w grudniu prezes Wód Polskich alarmował, że o kolejnych nieprawidłowościach. "Zgodnie z naszymi ostrzeżeniami podziemny rurociąg jest niewydolny i nadmiar ścieków właśnie jest kolejny raz zrzucany do Wisły. Przypominam, że MPWiK nie ma na ten zrzut pozwolenia i są to działania bezprawne!'' – napisał na Twitterze.

Ścieki znów leją się do Wisły

Daca przekazał dzisiaj, że Warszawskie MPWiK znów zrzuca ścieki do Wisły. – W tej chwili ścieki spływają kolektorem przy ul. Farysa – mówił na antenie PR24.

Prezes Wód Polskich podkreślił, że mamy dopiero piąty dzień 2021 roku, a już trwa zrzut ścieków. – Najpierw zaczęły lecieć kolektorem burzowym przy Centrum Sportowym, a właśnie w tej chwili lecą kolektorem przy ul. Farysa – dodał.

– Pamiętajmy, że zgodnie z prawem, które przyjęła Hanna Gronkiewcz-Waltz, MPWiK może dokonać specjalnych zrzutów tylko dziesięć razy w roku jednym kolektorem burzowym – podkreśla.



