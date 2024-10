Drobowycz: To dlatego Ukraińcy kłócą się z Polakami

CO PISZĄ NA WSCHODZIE | Nie ma żadnej blokady ekshumacji, a jeśli jest, to z winy Warszawy. Kijów idzie na ustępstwa Polsce, nie dostają nic w zamian. A tak w ogóle to Wołyń był wojną dwóch partyzantek. To najważniejsze tezy z ostatniego wywiadu szefa Ukraińskiego IPN.

Kilka dni temu w programie „Przeklęte pytania” („Kliati pytannia”), podcaście portalu „Ukraińska Prawda”, wystąpił szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Anton Drobowycz. To kolejny z serii medialnych materiałów w ukraińskich mediach na temat relacji Warszawa-Kijów. A właściwie – na temat kryzysie we wzajemnych relacjach. Odkąd obecny polski rząd zaczął nieoczekiwaną dla Kijowa stosunkowo asertywną wobec południowo-wschodniego sąsiada politykę, temat ten stał się wyjątkowo interesujący nad Dnieprem. O ile wcześniej kwestia wołyńska była rzadko poruszana, o tyle w ostatnich dniach obrodziło publikacjami czy programami, które to zagadnienie poruszają.