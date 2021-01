Szokujące wystąpienie Korwin-Mikkego. "Jesteście mordercami"

Podczas posiedzenia komisji, posłowie wysłuchali rządowych informacji dotyczących Narodowego Programu Szczepień. Na pytania parlamentarzystów odpowiadali szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworyczk oraz minister zdrowia Adam Niedzielski.

Głos zabrał również Janusz Korwin-Mikke. Poseł Konfederacji już na samym początku ostrzegł zebranych, że niektóre jego stwierdzenia mogą urazić słuchaczy.

– Spory między państwem dotyczą tego, kto ile ukradł, a kto ile powinien kraść. (...) Jak pani posłanka Zawisza mówi, że 14 grupom należy dać przywileje, to niech pani powie, jakim grupom odebrać przywileje. To jest typowe działanie doktora Mengele który mówił, że ten już do gazu, a ten niech sobie jeszcze trochę pożyje. Każdy socjalizm działa dokładnie na tej zasadzie – stwierdził Korwin-Mikke.

Zdaniem polityka to działania rządu, a nie koronawirus, przyczyniły się do śmierci wielu Polaków. Lockdown oraz zamknięcie szkół było błędem, a Polska, według słów Korwin-Mikkego, jest w takiej samej sytuacji jak Szwecja, która "nie robiła zupełnie nic".

– Jest znacznie gorzej. Zgodnie z tym, co robiliście w kwietniu, umarło na koronawirusa mniej więcej tyle samo ludzi, a może nawet trochę więcej niż by umarło, gdybyście nic nie robili – ciągnął dalej polityk Konfederacji.

Korwin-Mikke posunął się również do szokującego stwierdzenia.

– Umiera 16 tys. osób miesięcznie. Jesteście mordercami. Wy zabijacie. Te 16 tys. osób miesięcznie umiera w wyniku działań rządu. (...) Pani Zawisza powiedziała, że trzeba wszystkich wyszczepić. Wyszczepić to można bydło, a nie ludzi – powiedział.

Po tym słowach przewodniczący komisji przerwał wypowiedź posła Konfederacji. Janusz Korwin-Mikke najprawdopodobniej będzie odpowiadał za swoje słowa przez sejmową komisją etyki.

