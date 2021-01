Śpiewak pokazał hejt pod swoim adresem. "Pisowski plujek", "sz**a pisowska", "ohyda"

Śpiewak niezwykle mocno komentował aferę z udziałem m.in. Krystyny Jandy. Aktywista został zaproszony do rozmowy przez redaktor "Newsweeka" Renatę Kim.

– Nie widzimy skruchy i przeprosin. Widzimy dalsze manipulacje, kłamstwa, butę i pogardę. To pokazuje kryzys polskich elit, który wybuchł nam w twarz – mówił w rozmowie z dziennikarką.

Po wywiadzie na aktywistę wylała sie fala hejtu. Śpiewak postanowił pokazać, jakimi określeniami obsypano go pod artykułem w "Newsweeku". Zamieścił w tym temacie wpis w mediach społecznościowych z własnym komentarzem.

"Zostałem dzisiaj zaproszony do Newsweeka na rozmowę z Renatą Kim, która przedstawiała wiele tez niepopartych faktami a następnie zarzuciła mi sterowanie kampanią nienawiści" – napisał aktywista.

"A to jest mały wycinek wszystkich komentarzy na stronie Newsweeka pod rozmową. Media neoliberalne będę kłamać do końca w tej sprawie. Strasznie to przykre. A wystarczyło przeprosić, wyrazić skruchę i temat byłby zamknięty" – kontynuował Śpiewak.

Aktywista przypomniał również, że wszyscy zaszczepieni poza kolejnością zostali zakwalifikowani do "personelu medycznego".

"Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Krystyna Janda i pozostała 17stka włącznie z Edwardem Miszczakiem, jego narzeczoną Anną Cieślak roczniki 1980 i założycielem TVN Mariuszem Walterem została zarejestrowana do szczepień jako personel medyczny" – kończy swój wpis Jan Śpiewak.

