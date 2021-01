Tomczyk zapowiada pozew przeciwko TVP. Chodzi o wpis na Twitterze

Wczoraj wieczorem polskiego czasu zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do Kapitolu, gdy Kongres miał zatwierdzić wyniki wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Joe Biden. Obrady trzeba było przerwać.

Protestujący wbiegli do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę oraz do biura przewodniczącej Izby, Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona. Liczba ofiar zamieszek to cztery osoby – dwie kobiety i dwóch mężczyzn.

Kontrowersyjny wpis TVP Info

"Zamieszki na Kapitolu. Część demonstrantów zaczęła zachowywać się na sali obrad jak polska opozycja" – taki wpis pojawił się wczoraj na profilu TVP Info na Twitterze. Było to nawiązanie do wydarzeń z grudnia 2016 roku, kiedy politycy opozycji zablokowali Sejm.

W związku z wpisem TVP Info przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk zapowiedział pozew. "Porównywanie opozycji do ludzi z bronią, którzy podkładają bomby to standard w TVP. Zwróciłem się do prawników, aby przygotować pozew przeciwko TVP" – poinformował polityk.

Tomczyk zapowiedział również likwidację TVP Info "w pierwszym możliwym terminie". "To będzie jedna z pierwszych decyzji po wygranych wyborach w PL" – dodał.

