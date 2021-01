Liczba zakażeń koronawirusem w Europie przekroczyła 25 mln

Od początku pandemii w Europie odnotowano co najmniej 25 016 506 przypadków zakażenia koronawirusem i 559 863 zgony w związku z COVID-19. Ostatnio co cztery dni zgłaszano ponad milion nowych zakażeń.

Europa, na terenie której mieszka zaledwie jedna dziesiąta światowej populacji, pozostaje regionem świata najbardziej dotkniętym pandemią; zanotowano tu prawie 30 procent infekcji i zgonów na świecie.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił we wtorek w wystąpieniu telewizyjnym nowy ogólnokrajowy lockdown, ostrzegając, że nowa odmiana koronawirusa zidentyfikowana ostatnio po raz pierwszy w kraju w południowo-wschodniej Anglii rozprzestrzenia się tak szybko, że grozi załamaniem się systemu opieki zdrowotnej w ciągu 21 dni.

– Jest jasne, że musimy więcej razem zrobić, aby opanować ten nowy wariant wirusa, w momencie, gdy nasze szczepionki są wprowadzane na rynek – powiedział Johnson w orędziu, ogłaszając, że lockdown będzie trwał co najmniej sześć tygodni.

Niemcy, gdzie obecnie rejestrowana jest najwyższa w regionie dobowa liczba zgonów w tygodniu - 600 - przedłużyły ogólnokrajowy lockdown do końca stycznia. Kanclerz Angela Merkel ostrzegła, że szpitale w całym kraju są przepełnione, zwłaszcza oddziały intensywnej terapii.

We Włoszech restrykcje nałożone na okres świąteczny zostały przedłużone do 15 stycznia, z kolei rząd w Grecji wprowadził lockdown od 3 do 11 stycznia.

Według analizy Reutersa, kraje Europy Wschodniej są najbardziej na kontynencie dotknięte koronawirusem, odpowiadając za ponad 30 proc. przypadków w regionie.

Rosja, która jako pierwszy europejski kraj zgłosiła w grudniu ponad 3 mln przypadków zakażenia, plasuje się na świecie na trzecim miejscu - za Indiami i Brazylią - pod względem ilości infekcji.

Na Słowacji odnotowano w ostatnich dniach rekordową liczbę nowych przypadków COVID-19 i hospitalizacji - we wtorek było ich 2900.

