"Narodowy Program Szczepień groźny dla narodu". Prof. Piotrowski: Rząd nie przekazuje pełnej informacji

Minister Michał Dworczyk przekazał dziś aktualne informacje na temat akcji szczepień przeciwko COVID-19. I tak wiadomo, że do tej pory do punktów szczepień dostarczono 204 tys. dawek szczepionki. Zutylizowano 215 dawek. Zaszczepiono 177 tys. osób., a wśród zaszczepionych, zanotowano 8 przypadków lekkich, niepożądanych odczynów poszczepiennych.

O Narodowym Programie Szczepień mówił dziś na antenie Radia WNET Mirosław Piotrowski. Były europoseł podkreślił, że choć ma on "bardzo łagodną nazwę", to jego zdaniem, jest on "groźny" dla narodu polskiego, ponieważ rząd nie przekazuje pełnej informacji na temat tej szczepionki. Jak tłumaczył, rządzący nie mówią, że została ona dopuszczona do użytku warunkowo, ze względu na nieprzeprowadzenie części badań klinicznych.

Odnosząc się do afery związanej ze szczepieniem celebrytów, polityk przyznał, że patrzy na tę kwestię jak na "pewnego rodzaju odwróconą formę promocji". – Jeśli szczepionka nie jest przebadana do końca, nie wiemy jakie wywołuje zmiany (…) to należy ją promować. Jak najlepiej to zrobić? Pokazać że celebryci, aktorzy, ludzie kultury są poza kolejką, chcą uzyskać tę szczepionkę – wyjaśnił.

