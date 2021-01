Szczepionki są wynoszone ze szpitali? Bulwersujące doniesienia

Andrzej Pietrasik poinformował dziś, że zaszczepił się przeciwko koronawirusowi poza kolejnością.

"W środę, 30 grudnia 2020 r. zostałem powiadomiony przez przedstawiciela 'Grupy Zdrowie', której jestem pacjentem, o tym, że mogę zaszczepić się przeciw COVID-19, ponieważ w dyspozycji 'Grupy Zdrowie' pozostała niewykorzystana część szczepionek i istniało ryzyko ich zmarnowania się. Zostałem poproszony o podjęcie szybkiej decyzji i natychmiastowe stawienie się w puncie szczepień" – przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych burmistrz Płońska. Przyznał przy tym, że propozycję przyjął "w dobrej wierze" i około godziny 19.00 – po spełnieniu niezbędnych formalności (badanie lekarskie i wypełnienie formularza) został zakwalifikowany do szczepienia i zaszczepiony.

Okoliczności poprzedzające dzisiejsze oświadczenie były jednak zaskakujące. Kilka dni temu zwrócilł się bowiem do Pietrasika dziennikarz Polsat News. Kiedy zapytał go czy zaszczepił się poza kolejnością, ten odparł: "niech Pan do mnie zadzwoni później, bo mam w tej chwili spotkanie". Później jednak telefonu nie odbierał.

Dziennikarze postanowili więc skontaktować się z dyrektorem ds. kontraktów z NFZ z Centrum Medycznego "Grupa Zdrowie" w Płońsku Bogdanem Kołodziejczykiem. Usłyszawszy pytanie o zaszczepienie burmistrza, stanowczo odpowiedział: "Nie. Nie potwierdzam tego, bo na pewno nie. (...) Jestem pewny, że w poradni nie doszło od szczepienia pana burmistrza. Znam osobiście pana burmistrza i wiem, jaki to jest praworządny człowiek i uczciwy. Nie wydaje mi się, na pewno nie. Nie, nie, nie".

Oświadczenia Kołodziejczyka i Pietrasika wzajemnie się więc wykluczają. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter Polsat News Mateusz Maranowski, burmistrz Płońska zaszczepił się w placówce 'Grupa Zdrowie' w Kraszewo Czubaki. "Jeśli te informacje się potwierdzą to oznacza, że szczepionki opuszczają mury szpitali węzłowych" – podkreślił dziennikarz.

